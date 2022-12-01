يلا لايف ŇÔŴ LIVE.. بث مباشر ألمانيا وكوستاريكا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم 2022-12-1 يلا شوت GERMANY HD

يستضيف مواجهة مباراة المانيا وكوستاريكا في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وتم إقصاء كندا من كأس العالم 2022، بعد أن خسرت مباراة المانيا وكوستاريكا، وخسروا جميع مبارياتهم الخمس في كأس العالم إجمالًا، وخاضت السلفادور ست مواجهات، المزيد من المباريات وخسرتهم بالكامل.

وستنقل مباراة المانيا وكوستاريكا بث مباشر في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “beIN Sports HD 1 Max” وفضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع يلا الكاس.

يجب حماية مانويل نوير مرة أخرى من قبل ثنائي نيكلاس سولي وأنطونيو روديجر،في حين أن ديفيد راوم – الذي خلق خمس فرص مشتركة كبيرة لألمانيا في كأس العالم إلى جانب موسيالا – من المقرر أيضًا أن يحتل مكانه.

ومع ذلك، فإن مكان ثيلو كهرر على اليمين يمكن أن يتعرض للتهديد من نيكو شلوتربيك أو لوكاس كلوسترمان، الذي قدم الأول تحديا أخيرًا ممتازًا لحرمان ألفارو موراتا يوم الأحد.

تشكيل المانيا ضد كوستاريكا المتوقع في كأس العالم 2022

التشكيلة الأساسية المحتملة لألمانيا: نوير ؛ كلوسترمان، سولي، روديجر، راوم ؛ كيميش، جوندوجان ؛ جنابري، موسيالا، ساني ؛ فولكروج