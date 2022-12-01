بث مباشر NOW.. مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم قطر 2022.. رابط يلا شوت ناو مشاهدة مباراة ألمانيا دون تقطيع هدف RONALDO NOW

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ومن المقرر ان مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا بث مباشر الأول لكرة القدم، والمنتخب الكندي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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في حالة تعزيز ساني للرباعية الهجومية، يمكن أن يتوقع إيلكاي جوندوجان أن يلعب دورًا أعمق إلى جانب جوشوا كيميتش، وخفض رتبة ليون جوريتزكا إلى دور بديل في العملية.



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