يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر ghana vs uruguay كورة اون لاين اليوم الجمعة 02-12-2022 في كأس العالم 2022، يشهد ملعب "الجنوب" مواجهة متوقعة بين منتخبي غانا وأوروغواي، في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الغاني للفوز من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم في قطر، بغض النظر عن المواجهة بين البرتغال وكوريا الجنوبية التي ستقام في نفس الوقت، خاصة بعد فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر ghana vs uruguay كورة اون لاين اليوم الجمعة 02-12-2022 في كأس العالم 2022

من ناحية أخرى، يأمل الأوروغواي في الفوز بمباراته الثانية في المونديال، بعد خسارته أمام البرتغال في الدور الثاني والتقدم إلى دور الأسعار النهائي، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى، لتحديد التصفيات مع البرتغال إلى الجولة القادمة.

يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر ghana vs uruguay كورة اون لاين اليوم الجمعة 02-12-2022 في كأس العالم 2022

وكانت المباراة الشهيرة بين الفريقين في ربع نهائي نسخة 2010 هي الوحيدة التي جمعتهما في مونديال والتي شهدت فوز أوروجواي بضربات الجزاء، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت العادي والإضافي، ووتم طرد لويس سواريز نجم فريق سيليست بعد تصديه لهدف بيده للفريق الأسود النجوم.

يلا شوت مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر ghana vs uruguay كورة اون لاين اليوم الجمعة 02-12-2022 في كأس العالم 2022

وتتخطى القيمة التسويقية للمنتخبين 650 مليون يورو، بواقع 449.70 مليون يورو لمنتخب أوروجواى، مقابل 216.90 لمنتخب غانا.