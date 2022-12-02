مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ويشهد الملعب الجنوبي مواجهة متوقعة بين منتخبي غانا وأوروغواي، في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الغاني للفوز من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر في قطر، بغض النظر عن المواجهة بين البرتغال وكوريا الجنوبية التي ستقام في نفس الوقت، خاصة بعد فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم
 

يملك فريق النجوم السوداء 3 فرص للتأهل إلى دور الـ16، والتي نستعرضها في السطور التالية:

1- الفوز على أوروجواي يعني التأهل مباشرة بـ 6 نقاط دون انتظار نتائج الآخرين.

2- التعادل مع أوروجواي وانتصار البرتغال على كوريا الجنوبية.

3- التعادل مع أوروجواي بشرط ألا تتغلب كوريا الجنوبية على البرتغال بفارق هدف واحد، وتتفوق كوريا الجنوبية على غانا بعدد الأهداف.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، تليها غانا بثلاث نقاط، بعد فوزها على البرتغال في الدور الأول وفوزها على كوريا الجنوبية في الدور الثاني، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأوروغواي في المركز الرابع بنقطة واحدة. نقطة واحدة.

تأهل 14 منتخبا حتى الآن لدور 14، وهم هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا واليابان وإسبانيا وفرنسا وأستراليا والبرتغال والبرازيل.

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