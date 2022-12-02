Yalla Shoot مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر اليوم في كأس العالم Live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بث مباراة غانا وأوروجواي المقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports” عالية الدقة".

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة


التردد Nilsat 7W 11054H27500
التردد Badr Sat 26E 11566H27500

 

غانا ضد الأوروجواي:


وحرم منتخب أوروجواي منتخب غانا من إنجاز تاريخي  في بطولة كأس العالم 2010 عندما أطاحت بها من الدور ربع النهائي للمونديال، بركلات الترجيح بلمسة اليد المتعمدة للمهاجم لويس سواريز في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي لإبعاد الكرة التي كانت في طريقها للمرمى.


وأهدر أسامواه جيان ركلة جزاء منخب، فاحتكم المنتخبان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب  الأوروجوياني4-2، وحرمت غانا من التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
ويدخل منتخب غانا مباراة اليوم بأفضلية احتلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للأوروجواي صاحبة المركز الأخير.


ويحتاج منتخب غانا إلى الانتصار للحاق بالبرتغال إلى ثمن نهائي المونديال، لكن التعادل قد يكون كافيا حال تعادل أو هزيمة كوريا الجنوبية أمام البرتغال..
 

أما منتخب الأوروجواي، فسيكون مطالبا بالفوز في لقاء اليوم من أجل التأهل لأن التعادل والخسارة سيلقيان به خارج البطولة.


ترتيب المجموعة الثامنة:


البرتغال: 6 نقاط
غانا: 3 نقاط
كوريا الجنوبية: نقطة
أوروجواي: نقطة

 

 

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