يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم yalla shoot

الفجر الرياضي
البرازيل
البرازيل

بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء سويسرا وصربيا بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، بمنافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون
ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة البرازيل والكاميرون، حيث يبحث عشاق المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة البرازيل والكاميرون، ضمن الجولة الثالثة في دور المجــموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة دون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، ومنتخب الكاميروني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية الســعودية، والساعة التاسعة بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

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موعد مباراة البرازيل ضد الكاميرون بكأس العالم 2022.. والقنوات الناقلة والمعلق

ويستضيف مواجهة البرازيل والكاميرون في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ويبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة البرازيل والكاميرون كأس العالم 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتــــوحة، وهي على النحو التالي: “قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وقناة الكأس اكسترا 1” وفضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

التشكيل المتوقع لـ “البرازيل”
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: دانيلو- ماركينيوس- تياجو سيلفا- أليكس ساندرو.
خط الوسط: لوكاس باكيتا- كاسيميرو- فريد.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- ريتشارليسون- رافينيا.

 

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