رابط kora live مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون اونلاين لايف هدف nemar كورة بلس

الفجر الرياضي
البرازيل
البرازيل

رابط kora live مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون اونلاين لايف هدف nemar كورة بلس تتجه الأنظار نحو استاد لوسيل، حيث ستقام مباراة قوية بين المنتخبين البرازيلي والكاميروني، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

 

وتحتضن دولة قطر المونديال الأول في الوطن العربي والشرق الأوسط، والذي انطلق 20 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر.

 

ويقع منتخبي البرازيل والكاميرون ضمن المجموعة السابعة لمونديال قطر إلى جانب كل من سويسرا وصربيا.

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ماذا تحتاج الكاميرون أمام البرازيل من أجل التأهل لدور الـ16 بكأس العالم؟

رابط مشاهدة بث مباشر البرازيل والكاميرون
ويدخل منتخب البرازيل المباراة بعدما ضمن التأهل للدور الثاني من المونديال، حيث فاز في الجولة الأولى على صربيا، وفي الثانية على سويسرا.

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على الجانب الآخر، لا يمتلك منتخب الكاميرون رفاهية إهدار النقاط، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني من المونديال.

 

ويتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعدما خسر من سويسرا في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع صربيا في الثانية.

 

ويحتاج المنتخب الكاميروني إلى تحقيق الفوز على البرازيل، بشرط انتهاء مباراة سويسرا وصربيا بالتعادل.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، من مساء الجمعة 2 ديسمبر.

ويُنقل بث مباشر البرازيل والكاميرون عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، بصوت المعلق عصام الشوالي.

كما سينقل بث مباشر البرازيل والكاميرون  عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي.

تشكيل البرازيل المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيماريش، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا، فينيسيوس جونيور، ريتشارلسون.

تشكيل الكاميرون المتوقع:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.

في الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.

 

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