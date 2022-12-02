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مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم

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موعد مباراة البرازيل والكاميرون

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البث المباشر لمباراة البرازيل والكاميرون هو اليوم الجمعة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرازيل والكاميرون ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX1

مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون في بث مباشر عبر الانترنت

يلا كورة barzil بث مباشر مباراة البرازيل ضد الكاميرون في الكلاسيكو مشاهدة مباراة البرازيل اونلاين

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