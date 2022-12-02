يلا شوت Instagram مشاهدة مباراة الكاميرون والبرازيل الان مشاهدة مباراة Cameroon كورة لايف موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب الكاميرون غدا الجمعة 2 ديسمبر 2022، على ملعب استاد "لوسيل"، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة للدور الأول من كأس العالم قطر 2022.

ويسعى منتخب الكاميرون للفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط، على أمل خطف ورقة العبور للدور المقبل، حيث يمتلك منتخب الكاميرون نقطة وحيدة، من مباراتين خاضهما في المونديال القطري بعد هزيمة وتعادل.

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة البرازيل أمام الكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب "استاد لوسيل".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022

ستتولى قناة "بي إن سبورتس" نقل مباراة البرازيل والكاميرون، كما يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون، بث مباشر على تطبيق "تود"، وكذلك "بي إن كونكت".

لمشاهدة المباراة بجودة عالية اضغط هنا

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022

تشكيل البرازيل لمباراة الكاميرون في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد

في الهجوم: رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور

تشكيل الكاميرون لمباراة البرازيل في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.