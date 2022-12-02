كورة ستار online مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم تابع لايف yalla shoot مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون يستضيف ملعب لوسيل، مساء الجمعة 2 ديسمبر، في إطار الأسبوع الثالث والأخير من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم قطر 2022، مباراة مكثفة بين البرازيل والكاميرون.

واحتلت البرازيل المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط وتقدمت إلى الدور التالي فيما احتلت الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويبحث المنتخب البرازيلي عن تحقيق الفوز في هذه الموقعة لمواصلة عزف نغمة الانتصارات والبقاء بلا أي خسارة، لذا سيحاول القتال بشراسة لنيل النقاط الكاملة.



بينما يدرك المنتخب الكاميروني صعوبة هذه الموقعة نظرًا لقوة الخصم، ولكن سيبذل أقصى جهد ممكن وسيحضر بقوة لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

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موعد مباراة الكاميرون ضد البرازيل

تنطلق مباراة الكاميرون ضد البرازيل يوم الجمعة المقبل والموافق 2 من ديسمبر 2022 في إطار منافست الجولة الثالثة من منافسات بطولة كاس العالم 2022.

ويحتضن استاد “لوسيل” أحداث مباراة الكاميرون ضد البرازيل، ويطلق الحكم صافرة بدايتها عند تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي الـ10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد البرازيل

يمكنكم مشاهدة مجريات المباراة المرتقبة بين الكاميرون ضد البرازيل في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كاس العالم 2022، علي قناة “بي إن سبورتس” وكذلك على قناة “الكأس” التي تنقل مباريات كاس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.