« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE رابط ماتش غانا NOW

أعلنت شبكة بين سبورت القطرية، نقل مباراة غانا وأوروجواي، عبر القناة المفتوحة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بين سبورت المفتوحة تنقل مباراة غانا وأوروجواي

وستنطلق مباراة غانا وأوروجواي، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجنوب، وتذاع عبر قناة بين سبورت المفتوحة وقناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد البلوشي، بالإضافة إلى شبكة قنوات الكأس القطرية.

ويمكن استقبال قناة بين سبورت المفتوحة التي ستنقل مباراة غانا وأوروجواي، عبر القمر الصناعي نايل سات، عبر التردد التالي:

التردد: 11053.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

فرص تأهل غانا لثمن نهائي كأس العالم 2022

وأصبح منتخب غانا قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس العالم، ففي حال فوز منتخب غانا على نظيره منتخب أوروجواي في الجولة الثالثة، يحسم البلاك ستارز تأهلهم بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من كأس العالم، وحال تعادل منتخب غانا مع أوروجواي، يحسم البلاك ستارز تأهلهم أيضًا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

وقدم منتخب غانا مباراة قوية للغاية أمام كوريا الجنوبية، ونجح في اقتناص الـ 3 نقاط، خاصة بعد الهزيمة بالجولة الأولى أمام منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.