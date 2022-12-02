موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم فى الدوري والقنوات الناقلة

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مباراة الأهلى وطلائع
مباراة الأهلى وطلائع الجيش

مباراة الأهلى وطلائع الجيش، يعود النادي الأهلي إلى منافسات الدوري المصري الممتاز مجددًا بعد الغياب الطويل بسبب التوقف الدولي ومشاركة اللاعبين الدوليين مع "الفراعنة" في مباراة بلجيكا الودية، بملاقات طلائع الجيش الليلة.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدوري

وتنطلق مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والتي يستضيفها استاد "الأهلى والسلام".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والبطولات المحلية عن نقل الأهلى وطلائع الجيش يوم الجمعة المقبل.

مشوار الأهلي في الدوري المصري 

وخاض الأهلي في بطولة الدورى المصرى، 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد، ليعتلي الصدارة مبكرًا مستغلًا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش

ويغيب عن مباراة الأهلى أمام الطلائع، التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم قطر 2022 المقام حاليًا بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

نتيجة آخر مباريات الأهلي

وفاز الأهلي في آخر مبارياته بشق الأنفس على نظيره المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، بعدما احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها رفاق مارسيل كولر، ليتفادى الخروج من الدور ثمن النهائي.

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