يلا شوت Al-Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر yalla shoot كورة لايف

بث مباشر الاهلي الان Al-Ahly vs Talayie aljaysh، نقدم من خلال موقعنا الرائد دوت الخليج طريقة مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقين، ضمن استعدادت المارد الاحمر لإنطلاقة الموسم الجديد التي لم تفصلنا عليها سوي ايام قليلة، نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش، مباراة تحمل الطابع الرسمي بكونها امام فريق الطلائع الذي يقدم اداء جيد في السنوات الآخيرة، خاصة في مواجهاته امام القلعة الحمراء يكون حريص علي الظهور بشكل جيد لنتابع سويًا من سيكون له الافضلية اليوم، بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت.

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الاهلي بث مباشر، ينهي الاهلي استعدادته للموسم الجديد ولمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا، بلقاء قوي من جانب مستواه الفني امام فريق طلائع الجيش، بحثًا عن تحقيق الفوز واكتساب الثقة في انفس اللاعبين قبل خوض لقاء مصيري سيكون صعب من ناحية حساباته الفنية بإعتباره اول مواجهة للجهاز الفني الجديد، لذا سيحرص اللاعبين علي الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز لكي يرفعوا من الحالة المعنوية الخاصة بهم، ويطمئنوا الجماهير علي اداء الفريق بشكل عام قبل انطلاقة الدوري المصري والبطولات الافريقية والمحافل المقرر ان يشارك فيها الأحمر، بث مباشر الاهلي دون تقطيع.

تنويه هام: لم تعلن اي قناة حتي اللحظة الجارية عن إذاعتها لمباراة الاهلي وطلائع الجيش واللقاء اصبح مصيره القريب هو عدم النقل التلفزيوني، لكن نقوم من خلال موقعنا في دوت الخليج بتغطية كتابية للقاء بجانب عرض صور منه والاهداف مصورة في المتواجدين في الملعب من المراسلين



الاهلي مواجهتين وديتين حتي الآن، الاولي كانت امام بتروجيت علي ملعب مختار التتش وفاز فيها بخمس اهداف مقابل هدف وحيد، والثانية كانت امام اسوان وانتهت بتفوق الاحمر ايضًا بهدفين مقابل هدف وكانت مواجهة قوية اكتسب فيها اللاعبين الجدد بالاخص خبرات كثيرة، وكانت قريبة من ان تنتهي بالتعادل بصورة كبيرة، وستكون اليوم آخر اللقاءات الودية التي سيخضوها المارد الاحمر امام طلائع الجيش وبعدها سيتم الاستعداد بشكل خاص لمباراة افريقيا المقبلة، حيث من المقرر بعد انتهاء لقاء الطلائع سيدخل الفريق بأكمله في معسكر مغلق للاعداد للتحدي القادم، بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش الودية.

اخلاء مسئولية: نعرض عبر موقعنا دوت الخليج تغطية كتابية فقط بفعاليات اللقاءات ولا نعرض لها اي نقل حي بالصوت والصورة، حيث هذا المحتوي يكون مخصص عبر القنوات صاحبة الحقوق الملكية لهذا المحتوي، ونوفر عبر موقعنا محتوي كتابي فقط وليس مرئي، لذالك وجب التوضيح بخصوص هذا الامر

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مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر live، متوقع بأن يدفع الالماني مارسيل كولر مدرب الفريق الأول بالأهلي الجديد بالتشكيلة الاساسية التي خاض بها الفريق المباريات الآخيرة في الدوري المحلي بالنسخة الماضية، نظرًا لأنها تعتبر اقوي مباراة ودية تم الاتفاق عليها بعد إلغاء المعسكر الخارجي بالإضافة إلي اللقاءات التي كانت من المفترض ان تكون امام فرق عالمية بسبب ازمات ادارية، لذا يتوقع الجميع بأن يدفع كولر بالخطة واللاعبين التي ينوي الاعتماد عليهم في لقاء الاتحاد المنستيري المقبل للوقوف علي الايجابيات للعمل علي استمرارها، والنقاط السلبية للعمل علي ازالتها قبل فوات ال أو ان.، بث مباشر الاهلي كورة لايف.



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مشاهدة مباراة الأهلي الآن، قرر الجهاز الفني للاهلي عدم إذاعة مباراة الفريق امام طلائع الجيش اليوم لتكون المواجهة الثالثة علي التوالي لم تنقل تلفزيونيًا علي اي قناة، بسبب رغبة كولر في فرض السرية علي الفريق والتحرر من ضغط وسائل الاعلام والجماهير في بداية عمله مع الفريق، لكن متوقع بأن يتم تسجيل اللقاء أو علي الاقل اهم وابرز اللقطات التي ستأتي به وإذاعتها في وقت لاحق علي قناة الاهلي الرسمية، بجانب عدم حضور الجماهير في المدرجات أو وسائل الإعلام.

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تقام مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 2022-09-29 في الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر، وإليكم موعد اللقاء حسب توقيت الدول العربية المختلفة

4:00 بتوقيت مصر

5:00 بتوقيت السعودية

3:00 بتوقيت الجزائر

6:00 بتوقيت الامارات

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يستضيف ملعب الاهلي وي السلام احداث المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش الودية من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث اللقاء لحظة بلحظة كتابيًا فقط حيث نعيد تذكركم بأنها لن تكون منقولة حتي الآن علي اي قناة.

إنه ي الاهلي اجراءات السفر إلي تونس حيث من المقرر ان يسافر في الايام المقبلة للاستعداد لمواجهة الاتحاد في الدور التمهيدي الثاني الـ 32 من البطولة الافريقية الذي سيعمل الشياطين الحمر علي التتويج بها من جديد بعد خسارتها في العام الماضي من المباراة النهائية علي يد الوداد المغربي، وستكون آخر اللقاءات التجريبة التي سيخوضها الاهلي اليوم امام طلائع الجيش، لذا سيعمل كولر علي تنفيذ كافة الجمل الفنية التكتيكية في لقاء الجيش حيث تعتبر الفرصة الآخيرة له للاعداد وقبل خوض المواجهات الرسمية المنتظرة من قبل الجميع.