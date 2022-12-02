كورة ستار alahly بث مباشر الاهلي ضد طلائع الجيش يلاشوت gool أفشة لايف HD

يلاشوت ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت live Shoot مشاهدة ماتش الاهلي alahly الخميس 2022/09/29 الساعة 03:07 م -أخبار الرياضة يلاشوت noŵ 1sŧ live بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت live shoot مشاهدة ماتش الاهلي alahly حيث يستعدالأهلي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد وذلك.

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يلاشوت ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت live Shoot مشاهدة ماتش الاهلي alahly حيث يستعدالأهلي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد وذلك بمواجهة فريق طلائع الجيش كثالث تجارب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

مباشر الاهلي وطلائع الجيش

ولعب المارد الأحمر تجربته الودية الأولى أمام فريق بتروجيت أحد فرق دوري القسم الثاني، ونجح في هزيمته بخماسية مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المواجهة بتشكيل يغلب عليه القوام الأساسي نظرًا لكونها التجربة الثالثة وربما تكون الظهور الودي الأخير قبل خوض المنافسات الرسمية.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على أسوان ٢-١، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، استعدادًا للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري التي تقام في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

سجل للأهلي طاهر محمد طاهر وحسام حسن، فيما سجل هدف أسوان أحمد خالد.

وتعد ودية أسوان هي الثانية للأهلي خلال فترة الإعداد، حيث سبق أن لعب الفريق أمام بتروجت وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم ٢٩ سبتمبر الجاري في ثالث وديات الفريق.