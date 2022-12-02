كورة fel3arda مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر تويتر يلا شوت online مباشر يستعد النادي الأهلي المصري، لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري، عبر مواجهة نادي طلائع الجيش طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بها جميعًا.

وسجل الشياطين الحمر، 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وكان النادي الأهلي، حصد، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بتخطى عقبة المقاولون العرب بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الطلائع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب استمرار تواجده مع منتخب بلاده الذي خرج من الدور الأول لكأس العالم المقام حاليًا بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.