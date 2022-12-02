وزير التجارة يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"

على هامش ترأس أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول الكوميسا بزامبيا

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على هامش ترأس أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين والوزراء بالدول أعضاء التجمع تضمنت لقاءً مع موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا باعتبارها ضيف شرف الاجتماع، وتشيليشي كابويبوي، أمين عام الكوميسا، وتشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وموسى كياري، وزير التجارة والصناعة الكيني، وشانتال نيجبير، وزيرة التجارة والصناعة والنقل والسياحة البوروندية، ومارك كاتسونجا فيري، وزير التجارة والصناعة بدولة ملاوي، وقد شارك في اللقاءات الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والسفير معتز أنور، سفير مصر في زامبيا، ومحمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.

وقال الوزير إن لقاء موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا تناول اهتمام مصر بدعم التعاون الاقتصادي مع الجانب الزامبي وحرص مصر على تشجيع العلاقات التجارية بين البلدين في ظل المزايا التي تتيحها اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أن مصر وزامبيا تتمعان بعلاقات متميزة تستند إلى رغبة الطرفين في تنمية العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ولا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.

ووجه سمير الشكر لنائب رئيس جمهورية زامبيا على استضافة الحكومة الزامبية لفعاليات الاجتماع وحسن التنظيم للاجتماع للخروج بالشكل اللائق.

ومن جانبها أكدت موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا حرص الجانب الزامبي على تعزيز التعاون لمصر باعتبارها تعد شريك هام لزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا وكذا لجهود مصر المبذولة خلال ترأسها الحالي للتجمع لدعم التكامل الإقليمي وعلى استعدادها التام للتعاون مع الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن لقاء تشيليشي كابويبوي، أمين عام السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" استعرض اهتمام مصر خلال رئاستها للكوميسا بالتكامل الإقليمي الاقتصادي وتشجيع الأمانة العامة للقيام بدورها بفعالية، مشيرًا ان مصر خلال رئاستها الحالية للكوميسا أطلقت عددًا من المبادرات مثل مبادرة التكامل الصناعي الأقليمي ومبادرة تشكيل لجنة وزراء الصحة بالتجمع التي عقدت أول اجتماعاتها خلال شهر يونيو 2022 بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل لمشاركة الخبرات المصرية مع الجانب الزامبي في مجال إدارة المجمعات الصناعية واستضافة مصر لعدد من الفعاليات خلال رئاستها مثل المنتدى التاسع للبحوث الخاص بالكوميسا واجتماع محافظين البنوك المركزية بالدول أعضاء الكوميسا

ولفت سمير إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لإطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المتبقية في رئاستها للتجمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا.

ومن جانبها أشادت تشيليشي كابويبوي، أمين عام السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بالدور الفعال الذي تقوم به مصر حاليًا خلال ترأسها للتجمع حيث تعد من الدول الرائدة داخل التجمع فيما يخص تحقيق أهداف وأجندة التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي وكذا المستوى القاري وعلى مستوى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما التقى الوزير ا تشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وأكد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وزامبيا في القطاعات السلعية المختلفة لا سيما القطاعات التى تتمتع بها مصر بميزات تنافسية وقبول داخل السوق الزامبي خاصة قطاع الصناعات الهندسية والصناعات الطبية والدوائية والصناعة الغذائية والكيماويات والاسمدة ومواد البناء.

وأشار سمير إلى حرص مصر على تشجيع الشركات المصرية على تنمية التبادل التجاري مع زامبيا والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه حركة التجارة البينية بين البلدين والاستفادة من المزايا التى تتيحها السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا".

ولفت الوزير إلى الاستثمارات المصرية في السوق الزامبي خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكهرباء والطاقة والاتصالات والخدمات الطبية والصناعات الغذائية، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من المقومات المتاحة بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك خاصةً وان زامبيا تتمتع بمقومات وموارد طبيعية يمكن الاستفادة منها في تعميق الصناعة الزامبية والاستفادة منها فى تنمية سلاسل القيمة الاقليمية.

ونوه سمير إلى حرص مصر على التعاون مع زامبيا خلال رئاستها لتجمع الكوميسا والعمل على التنسيق المشترك بشأن المواقف التفاوضية المختلفة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الحكومة الزامبية لتنمية التكامل الاقتصادي الاقليمي لا سيما وان زامبيا هي مقر الأمانة العامة الكوميسا.

ومن جانبه وجه تشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على ترأسه الاجتماع الوزاري للكوميسا، لافتا إلى رغبة زامبيا في تعزيز اواصر التعاون التجاري مع مصر لا سيما وان المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة في السوق الزامبي كما ان هناك عدد من المنتجات الزامبية التى يمكن الاستفاد منها كمدخلات انتاج في الصناعة المصرية مثل النحاس والمنجنيز ومنتجات الدباغة.

وأشار إلى أهمية قيام الحكومة المصرية بتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في السوق الزامبي والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التى تتيحها زامبيا للمستثمرين الأجانب.

وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءات مع موسى كياري، وزير التجارة والصناعة الكيني، وشانتال نيجبير، وزيرة التجارة والصناعة والنقل والسياحة البوروندية، ومارك كاتسونجا فيري، وزير التجارة والصناعة بدولة ملاوي، حيث أكد الوزير خلالها حرص مصر على دعم التعاون الثنائي مع الدول الثلاث في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.