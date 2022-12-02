لايف ستريم ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot new

معلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، عادت مباريات الأهلي في الدوري المصري مرة أخرى ويدخل أولى مبارياته بعد فترة التوقيت الماضية امام طلائع الجيش في الجولة الخمسة من بطولة الدوري المصري ونعمل عبر الاسطورة الجديد على تقديم أخبار تلك المباراة الهامة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر.

حيـث يتأهب فريق كرة القـدم الأول بالاهلى ليقابل مع فريق طلائع الجيش على هامش ملاحقات المرحله رقم 5 فى الدورى المصرى، والتى يدخلها الناديان بقوة مـن اجل الفـوز.

وقبل المقابلة يأتي الاهلي المركـز الثالث بترتيـب الدورى المصرى وفى رصيده 9 نقاط، بينما على الجانب الآخر يأتي فريق طلائع الجيش فى المركـز العاشر بجـدول الترتيـب ممتلكا فى رصيده 4 نقاط.

وفى المباراه الاخيره للكتيبة الحمراء “الاهلي” والتى كانـت فى كاس مصر، فقد حَقَّق فـوزا المارد الأحمر على المقاولون العرب بركلات الجـزاء الجزاءية، وإليكم ملخص هذه المباراه.

موعد مباراة الاهلي امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى

ويأتي موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش غدا الجمعة الموافق 2 مـن شهر ديسمبر الحالي لعَامٌ 2022 فى مباراة سيستقبلها ستاد “برج العرب”.

وستبدأ صافرة بداية المباراه بحلول الساعة 7:00 مساءاا حسب توقيت مدينة القاهره، 8:00 مساءاا حسب توقيت مكة المُكرمة، 9:00 مساءاا حسب توقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش فى الدوري المصري

معلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش هو المعلـق الرياضى المعروف “اىمـن الكاشف” فى عملية الوصف والتعليق صوتيا على أحداث مباراة الاهلي امام طلائع الجيش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش هى مجموعه قنوات اون تايم سبورت المصرىة، بصفتها الناقل الرَسْمِيٌّ والوحيد لملاحقات بطوله الدورى الممتاز وجميع الالقاب المحليه دَاخِلٌ جمهورية مصر العربية.

تشكيل الاهلي المتوقع امام طلائع الجيش

حارس المرمي: محمد الشناوي.

الدفـاع: ياسر إبراهىم ورامي ربيعة ومحمد أشرف وأكرم توفىق.

الوسـط: عمرو السولية وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وبرونو سافىو.

خط الهجـوم “رأس الحربة”: محمد شريف وشادي حسين.