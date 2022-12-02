مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية "الفجر الرياضي".. يلا شوت البرتغال وكوريا

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، تختتم البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو، مبارياتها في دور المجموعات، عندما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 02 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال 2022، حيث تقام الأحداث. وستبدأ مباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي. مصر.

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

يدخل المنتخب البرتغالي لقاء اليوم بهدوء أعصاب، بعد أن قرر التأهل للدور السادس عشر منذ الدور الماضي، بعد فوزه في الدور الأول على غانا 3-2، وفي الجولة الثانية أمام أوروجواي 2-0، ليجلس في المركز الأول. قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط.

من ناحية أخرى، يأمل منتخب كوريا الجنوبية في انتزاع البطاقة الثانية للتأهل لجولة الأسعار النهائية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب البرتغالي الذي يعتبر أحد المرشحين الرئيسيين للفوز باللقب.، ويحتل المنتخب الكوري حاليًا المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف فقط عن أوروجواي التي تحتل المركز الأخير.

يرجح أن يريح المنتخب البرتغالي بعض نجومه في مواجهة اليوم ضد كوريا، بعد ضمان التأهل لمراحل خروج المغلوب بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن آخر تدريبات منتخب بلاده، ليكفي بعمل محدد للتعافي منه. الجهد المبذول في المواجهة الأخيرة ضد الأوروغواي.

فرص كوريا الجنوبية في التأهل

بعد أن تم التأكيد رسميًا على تأهل البرتغال للمجموعة الثامنة، اقتصر الصراع على بطاقة الصعود الثانية لتلك المجموعة بين كوريا الجنوبية وغانا وأوروجواي.

ويحتاج المنتخب الكوري الجنوبي للفوز على البرتغال، ثم ينتظر أن تتعثر غانا بالتعادل أو الخسارة في المواجهة الأخرى ضد أوروجواي والتي تبدأ في نفس الوقت.

في حالة انتهاء مباراة غانا وأوروجواي بالتعادل أو خسارة غانا، سيتم استدعاء فارق الأهداف وفقًا للوائح المونديال، لتحديد الفريق المتأهل.

في حال فوز غانا على أوروجواي في المواجهة الأخرى تنتهي رسميا مسألة التأهل للمنتخب الكوري.