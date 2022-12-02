اونلاين elfagr سبورت بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش اليوم لايف kora on مشاهدة مباراة الاهلي tv

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بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 في الدوري المصري

وانطلقت مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري اليوم الاثنين 10 فبراير في إطار الأسبوع الـ 17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم علي استاد القاهرة الدولي وهي مباراة مؤجلة من يوم 22/1/2020 في الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الاهلي وطلائع الجيش



وفي اطار ما أثير في الفترة الماضية يتسال البعض عن حكام مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم 10 فبراير من عام 2020، بسبب الاخطاء التحكيمية المتكررة في عدد من مباريات الدوري والتي كان اخرها مباراة الاهلي وبيراميدز، بالإضافة إلى مباراة الاسماعيلي والزمالك.

الحكم: محمود البنا

مساعد حكم: عماد العقاد

مساعد حكم: أحمد عبد الغني

حكم رابع: أحمد صالح

ترتيب الاهلي قبل لقاء طلائع الجيش

يدخل النادي الاهلي مباراة اليوم وهو في صدارة الترتيب العام للدوري المصري برصد 39 نقطة من 13 مباراة فاز في جميع المباريات التي خاضها وبفارق 7 نقاط و3 مبارات مؤجلة عن اقرب منافسيه وهو فريق المقاولون العرب صاحب ال32 نقطة من 16 مباراة، واحرز الاهلي خلال مبارياته 37 هدف ودخل مرامه 3 بث مباشر مباراة فقط.

ترتيب طلائع الجيش قبل مباراة الاهلي

ويدخل طلائع الجيش مباراة الشياطين الحمر وهو في موقف لا يحسد عليه حيث، يدخل في الترتيب ال 14 في جدول الدوري المصري، من 16 مباراة لعبها فاز خلالها ثلاث مباريات فقط، وتعادل 6 مباريات وخسر 7 لقاءات ووصل إلى 15 نقطة فقط.

بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش تتصدر محركات البحث

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وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو.

خط الهجوم: جونيور آجاي.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، على الفيل، خالد سطوحي، أحمد سمير.

خط الوسط: كريم طارق، مهند مصطفي، أحمد السيد عبد الرحمن، استيفن، أبوبكر ديارا.

خط الهجوم: عمرو جمال.