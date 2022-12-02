الان يلاشوت.. مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بث مباشر كأس العالم قطر 2022

بث مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية على الهواء مباشرة، فتح استاد المدينة التعليمية الدولي أبوابه لعرض منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، وكأس العالم قطر 2022، والمنتخب البرتغالي الذي ضمن التأهل إلى الدور المقبل. وتصدرت أوروغواي المجموعة بنتيجة 2-0.

بث مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال هي من أهم منافسات كأس العالم لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتي تقام في دولة قطر وقد تعد هذه المباراة هي مباراة حاسمة لكلا الفريقين من أجل التأهل للدور الثمن النهائي في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والبرتغال

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال والتي تقام غدًا بمشيئة الله سبحانه وتعالى عبر قنوات بي إن سبورت القطرية التي تبث جميع مباريات كأس العالم لموسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وبشكل حصري وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس الأولى.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

يتوقع أن يخوض المنتخب البرتغالي المباراة القادمة بالتشكيل التالي: –

حارس مرمى

دييغو

خط الدفاع

جواو كانسيلو – روبن دياس – نونو مينديز

خط الوسط

برونو فرنانديز – ويليام كارفالو – روبن نيفيش برناردو سيلفا

خط الهجوم

كريستيانو رونالدو – رافائيل لياو – جواو فيليكس

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التشكيل المتوقع لمنتخب كوريا

حارس مرمى

كيم سونغ جيو.

خط الدفاع

كيم جين سو، كيم يونغ جون، كيم مين جاي، كيم مون هوان.

خط الوسط

لي جاي سونغ، هوانغ إن بيوم، جونغ وو يونغ.

خط الهجوم

سون هيونغ مين، هوانغ إيوي جو، نا سانغ هو.