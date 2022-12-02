بث مباشر الآن kora plus مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم live اونلاين الدوري المصري يستعد الآن الملايين من عشاق النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية وجميع أنحاء الوطن العربي والعالم، لمشاهدة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في الجولة قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز.



حيث من المقرر أن يتم اللقاء بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري 2022، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد الكلية الحربية.



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مباراة الأهلي اليوم... ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هذه المباراة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، حيث يرغب لاعبو المارد الأحمر بالفوز في هذه المباراة من أجل المحاولة في الوصول إلى المركز الثاني بعد حسم الزمالك بطولة الدوري رسميا قبل انتهاءها بثلاثة جولات.

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