مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال يلا كورة الجمعة ٢ من ديسمبر – بث مباشر

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال يلا كورة، يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، في الثاني من ديسمبر 2022، حيث ستطلق صافرة البداية الساعة 5:00 مساءً حسب توقيت مصر وليبيا والسودان، فيما. في تمام السادسة مساءًا بتوقيت السعودية والعراق وقطر. ولكن في تمام السابعة مساءً بالضبط حسب توقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال يلا كورة

يسعى منتخب كوريا الجنوبية لانتزاع تذكرة للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم التي تقام حاليا في قطر، ولتكرار معجزة جارتها اليابانية التي وصلت إلى الدور ذاته أمس الخميس.، مع سيناريو مجنون.

يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب البرتغال، اليوم الجمعة، على ملعب (المدينة التعليمية)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات من دور المجموعات بالبطولة.

يخوض المنتخب البرتغالي المباراة بأعصاب هادئة، بعد أن قرر التأهل إلى أدوار خروج المغلوب منذ الجولة الماضية، حيث يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في الجولتين الأوليين، بحيث يقتصر الصراع على الثانية. بطاقة الصعود في تلك المجموعة بين منتخبات كوريا الجنوبية وغانا وأوروغواي.

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يأمل منتخب كوريا الجنوبية الذي يشارك في المونديال للمرة الـ11 في تاريخه، في الحصول على بطاقة التأهل الثانية لتلك المجموعة، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، حيث يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.، فيما يتعلق بفارق الأهداف ضد أوروجواي، في ذيل الترتيب، الذي لديه نفس رصيد النقاط، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

قد يلعب فارق الأهداف العام، الذي يتم اللجوء إليه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط حسب لوائح البطولة، دورًا مهمًا في تحديد الفريق الثاني الخارج من المجموعة إلى دور الـ16، برفقة البرتغال.

وسجلت غانا 5 أهداف واستقبلت شباكها نفسها، بينما سجلت كوريا الجنوبية هدفين وتلقت شباكها 3 أهداف، بينما لم تتمكن أوروغواي من التسجيل في الجولتين الأوليين، حيث استقبلت شباكها هدفين.

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ويتعين على المنتخب الكوري الفوز على نظيره البرتغالي بانتظار نتيجة المباراة الأخرى التي ستقام في نفس الوقت في نفس الجولة بين غانا وأوروجواي.

في حال فوز كوريا الجنوبية وانتهاء المباراة الأخرى بالتعادل، سيتعادل المنتخب الآسيوي مع غانا برصيد 4 نقاط، ليحكم الفريقان على فارق الأهداف حسب لوائح البطولة، لتحديد الفريق المؤهل.

أما بالنسبة لفوز المنتخب الكوري ومنتخب الأوروغواي، فسيكون الفريقان مساويًا لـ 4 نقاط أيضًا، بحيث يتم استخدام فارق الأهداف أيضًا، لتحديد المركز الثاني في المجموعة.

مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

في حال تجاوزت كوريا الجنوبية عقبة المنتخب البرتغالي، وانتصار غانا على الأوروغواي، فإن ذلك سيعني خروج (شيمسون الكوري) من المنافسة، في ظل تأخرها في رصيد النقاط من (النجوم السوداء). ) فريق.

وبالطبع، فإن قرعة أو خسارة كوريا الجنوبية أمام البرتغال ستؤدي إلى خروج الفريق رسميًا من البطولة، دون النظر إلى اللقاء الآخر.

بدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في المجموعة بالتعادل السلبي مع أوروجواي، قبل أن يخسر 2/3 أمام نظيره الغاني في الجولة الماضية.

سيضطر المدرب البرتغالي باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، إلى مشاهدة مباراة فريقه الحاسمة ضد منتخب بلاده من المدرجات، بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد انتهاء مباراة الفريق ضد غانا، لاقتحام الملعب والاحتجاج بعنف ضد الإنجليز. الحكم أنتوني تايلور الذي أدار المباراة، ليطلق سراحه. صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية للمنتخب الكوري.

مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يلا لايف

ومع ذلك رفع بينتو راية التحدي قبل مواجهة البرتغال قائلا: "سنحاول الاستعداد للقاء بأفضل طريقة ممكنة. بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، أمام فريق جيد للغاية، لكنني أتمنى أن يسير كل شيء. نحن سوف."

وأكد بينتو "سنبذل قصارى جهدنا. لقد أدركنا أنها مجموعة صعبة بالفعل. بالطبع ليس الأمر سهلًا الآن بالنسبة لنا، لكننا سنحاول حتى النهاية".

أما بالنسبة للمنتخب البرتغالي، فيحتمل ألا يدفع فرناندو سانتوس، مدرب الفريق، جميع أوراقه الفائزة في المباراة، من أجل إراحة نجومه قبل دخول الأدوار الإقصائية، والتي أطلق عليها فريق (البرازيل أوروبا). يتطلع إلى المضي قدمًا.

وتكفي البرتغال، وهي إحدى المنتخبات الثلاثة التي حصلت على النتيجة الكاملة في أول جولتين من دور المجموعات، برفقة فرنسا والبرازيل، للحصول على نقطة التعادل لإنهاء مسيرتها في المجموعة وهي في الصدارة، ولمواجهة وصيف المجموعة السابعة في دور الـ16.

ظهر المنتخب البرتغالي بمستوى متوسط ​​خلال فوزه 2-3 على نظيره الغاني، في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتحسن أدائه نسبيًا في المباراة الأخرى، خلال فوزه 2-0 على أوروجواي.