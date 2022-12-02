مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يلاشوت بث مباشر 02/12/2022 Korea Republic vs Portugal

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يلاشوت  يطمح المنتخب البرتغالي إلى تحقيق العلامة الكاملة للمرة الثالثة على التوالي في مسيرته بالبطولة، بعد تحقيقه انتصارين سابقين على حساب غانا والأوروغواي على التوالي، وبالتالي يجب أن يكمل المسيرة في المواجهة الأخيرة بعد تلقيه. دفعة معنوية كبيرة في المواجهات الماضية ونجح في الصعود من الدور الأخير، وبالتالي عليه أن يسحق صن ورفاقه، بينما يحاول الأخير تحقيق نصر مشرف على حساب الفريق المنافس.

مواعيد مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

تقام مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وليبيا، وتقام المواجهة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب والرابعة بتوقيت الجزائر، بينما تقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما في الساعة السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

  • كوريا الجنوبية Vs البرتغال.
    البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثالثة).
    القنوات الناقلة: beIN Sport Max2.
    الملعب: المدينة التعليمية.
    المعلق: عامر الخوذيري.

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مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

تمر كوريا الجنوبية ونجمها سون هيونج مين باختبار صعب أمام البرتغال، الضامن للبطاقة الأولى في المجموعة، بانتصارين متتاليين، ولم يكن لديهم النسخة الرابعة لعام 2002 على أرضهم مع اليابان. بدأت القارة السمراء، وكوريا الجنوبية، التي تشارك في النهائيات للمرة الحادية عشرة في تاريخها، مشوارها بالتعادل السلبي مع أوروجواي، لكنها سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة الثانية، وتلعب كوريا الجنوبية المباراة. في غياب البرتغالي باولو بينتو مدربه الذي طرد بعد صفارة الحكم. وانتهت المباراة ضد غانا، بسبب احتجاجه على الحكم أنطوني تيلور، لعدم السماح له بتنفيذ ركلة ركنية في المباراة. الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يلاشوت 

قائمة البرتغال ضد كوريا اليوم هي كلا من: حراسة المرمى: ديوغو كوستا – روي باتريسيو -خوسيه سا، وفي الدفاع: ديوغو دالوت – جواو كانسيلو – دانيلو بيريرا – بيبي – روبن دياز – تياغو ديغالو – نونو مينديز – رافاييل غيريرو، وفي خط الوسط: روبن نيفيز – جواو بالينيا – ويليام كارفاليو – ريناتو سانشيز – ماتيوس نونيز – برونو فيرنانديز – فيتينيا – أوتافيو- جواو ماريو، وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا – رافاييل لياو – جواو فيلكس – ريكاردو هورتا – أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو.

قائمة كوريا الجنوبية اليوم ضد البرتغال هي كلا من: حراسة المرمى: كيم سيونج جو – سونج بوم كون – جو هيون-وو، وفي خط الدفاع: كوون كيونج وون – كيم مون هوان – كيم مين جاي – كيم يونج جون – كيم جين سو – كيم تاي هوان – يوون جونج جيو – شو يو مين – هونج تشول، وفي خط الوسط: كون شانج هو – نا سانج هو – بايك سيونج هو – سون جون هو – سون هيونج مين – سونج مين كيو – لي جاي سونج – لي كانج إن – جونج وو يونج- جانج وو يونج – هوانج إن بوم – هوانج هي شان، وفي خط الهجوم: تشو جو سونج – هوانج أوي جو.

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