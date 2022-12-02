مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يلا لايف بث مباشر اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في كأس العالم رابط تويتر twitter

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بث مباشر 02/12/2022 Korea Republic vs Portugal اون لاين بجودة عالية دون تقطيع على موقع الفجر الموقع الذي يقدم لكم جميع المباريات بث مباشر حصري لايف مباشر.

من أجل زيادة نقاطه في مجموعته، يسعى المنتخب البرتغالي للفوز في المباراة المقررة اليوم ضد كوريا الجنوبية من أجل جمع النتيجة الكاملة.

سينتقل المنتخب البرتغالي ومنافسه كوريا الجنوبية إلى ملعب المدينة التعليمية، من أجل خوض المباراة التي ستجمعهما في المجموعة الثامنة وفي الدور الثالث من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية 

ويريد المنتخب البرتغالي إنهاء هذا الدور بينما يتصدر المجموعة بكل نقاط المباريات التي لعبها، حيث تمكن البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز على غانا ثم الأوروغواي ليحتل الصدارة برصيد 6 نقاط..

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بينما تكبد المنتخب الكوري الجنوبي خسارة على يد غانا، بعد سقوطه في فخ التعادل مع أوروجواي، ليحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.

موعد مباراة البرتغال وغانا لتكون في اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022 وتنطلق مع حلول الساعة:

17:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

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