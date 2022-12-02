مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022 بث مباشر

بوابة الفجر

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، وتقام المباراة على استاد الجنوب.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022 بث مباشر

مواجهة قوية ومرتقبة ستجمع منتخبَى غانا والأوروجواى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم، برفقة منتخبَى البرتغال وكوريا الجنوبية، في لقاء منتظر وثأري، خاصة أن المنتخب الأوروجوياني نجح في إقصاء غانا من دور ربع نهائي كأس العالم نسخة جنوب إفريقيا 2010 بعد لجوء المنتخبين إلى ركلات الترجيح.

ويأمل منتخب البلاك ستارز، في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة ببطولة كأس العالم، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 خاصةً بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، ويعتمد منتخب غانا على مجموعة من العناصر المهارية المميزة القادرين أمثال محمد ساليسو، عبد الرحمن بابا.

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وكان منتخب غانا قد تلقى هزيمة أمام المنتخب البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم 2022، وسيودع المنتخب الغانى منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، حال خسارته في مواجهة أوروجواى، حيث سيتذيل جدول ترتيب المجموعة.

على جانب آخر، يأمل أوروجواي، في تحقيق الفوز في مواجهة البلاك ستارز، بعد الخسارة أمام البرتغال بالجولة الثانية والصعود إلى دور ثُمن النهائى.

تشكيل منتخب أوروجواي المتوقع في مباراة غانا

حارس المرمى: سيرجيو روكيت.

الدفاع: ماتياس أوليفيرا، راؤول خوسيه خيمينيز، ديوجو جودين، مارتين كاسيراس.

خط الوسط: ماتياس فيسينيو، رودريجو بينتانكور، فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: داروين نونيز، لويس سواريز، فاكوندو بيليستري.

تشكيل منتخب غانا المتوقع في مباراة أوروجواي

حراسة المرمى: أتي زيجي.

خط الدفاع: أليدو سيدو، ألكسندر دجكيو، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، عبد الرحمن بابا.

خط الوسط: محمد قدوس، توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، أندريه أيو.

خط الهجوم: ويليامس.

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، وتقام المباراة على استاد الجنوب.

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