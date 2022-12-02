مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش غانا NOW تنطلق اليوم مباراة غانا ضد أوروجواي في كأس العالم قطر 2022 ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022.

وتأخذ مباراة غانا ضد أوروجواي طابع الثأر، إذ تمكنت أوروجواي من هزيمة منتخب غانا في كأس العالم 2014 وإقصائها من الدور ربع النهائي وحرمانها من إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم؛ ما يجعل غانا تخوض المباراة وعينها على الفوز.

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موعد مباراة غانا ضد أوروجواي

غانا ضد أوروجواي

ويأتي موعد مباراة غانا ضد أوروجواي في كأس العالم قطر 2022 وفقًا لتوقيت مختلف الدول كالتالي:

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت تونس: الساعة 4 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت الجزائر: الساعة 4 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت المغرب: الساعة 4 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت مصر: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت الأردن: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت السودان: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت جنوب إفريقيا: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت البحرين: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت قطر: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت السعودية: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة غانا ضد أوروجواي بتوقيت الإمارات: الساعة 7 مساءً.

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مباراة غانا ضد أوروجواي القنوات الناقلة

غانا ضد أوروجواي بث مباشر

ويتم بث مباراة غانا ضد أوروجواي اليوم في كأس العالم قطر 2022 على قنوات بي إن سبورتس، وكذلك قنوات الكأس الرياضية.

مباراة غانا ضد أوروجواي مباشر

غانا وأوروجواي

مباراة غانا ضد أوروجواي مباشر - صورة أرشيفية

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب غانا اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: لورنس ألتي زيجي

خط الدفاع: جيدون مينساه – محمد ساليسو – دانييل أمارتي – طارق لامبتي

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان أيو – أندريه أيو – محمد قدوس – إينياكي ويليامز

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على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب أوروجواي، كالتالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كواتيس – دييجو جودين

خط الوسط: جييرمو فاريلا – جورجيان دي أراسكايتا – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – إدينسون كافاني

جدول كأس العالم 2022

كأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات المونديال الجمعة 2-12-2022

موعد مباراة كوريا الجنوبية × البرتغال، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة غانا × أوروجواي، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة صربيا ضد سويسرا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الكاميرون ضد البرازيل، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.