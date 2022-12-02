مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط البرتغال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر البرتغال وكوريا الجنوبية يلتقي منتخب البرتغال اليوم ضد كوريا الجنوبية في مباريات كأس العالم المستضيفة. الليلة في استاد المدينة التعليمية، يبحث المنتخب البرتغالي عن النصر على الرغم من تأهل البرتغال. لذلك، في الجولة الثانية، سيكون هناك ضغط ضئيل للغاية على البرتغال، في حين أن المنتخب الكوري قد يتعرض لضغوط شديدة. لتحقيق الفوز بثلاث نقاط وانتظار نتائج أخرى لتحقيق التأهل، يذكر في اللقاء الأخير للمنتخب البرتغالي أن المباراة انتهت. بفوزه على أوروجواي بهدفين دون رد، تكبد المنتخب الكوري الجنوبي خسارة أمام منتخب وطني. غانا بهدفين وثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

بث مباشر لمباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، وكذلك مباراة منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخب كوريا الجنوبية. وعن منتخب أوروجواي وغانا، وكذلك مدرب منتخب كوريا الجنوبية، علينا اليوم أن نحقق النصر والنصر. المحاولة، بالتأكيد لن تكون المواجهة اليوم سهلة، خاصة وأن المنتخب البرتغالي يتمتع بأسماء قوية وقادر على إظهار نتائج جيدة على أرض الملعب.

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موعد مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

كذلك كما تنقل لكم بث مباشر مباراة البرتغال اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت قطر في تمام الساعة السادسة مساء.

بث مباشر منتخب البرتغال لايف

كذلك كما تحدث المدير الفني لمنتخب البرتغال آن مواجه اليوم لن تكون سهلة عن رغم من تحقيق التأهل لكن يبقى منتخب البرتغال على سكة الانتصارات بعيدًا عن الهزائم وهذا ما نبحث عليه، كذلك كما يشارك اليوم في التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

كذلك كما تنقل لكم بث مباشر البرتغال ضد كوريا الجنوبية على قناة bein sport 1 HD الرياضية، كذلك كما تنقل لكم المباراة على قناة الكأس القطرية.

 

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