الآن kora live.. يلا شوت yalla shoot|| بث مباشر البرتغال وكوريا الجنوبية رابط مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بث مباشر portugal vs south korea اليوم الجمعة 02-12-2022 كأس العالم 2022

بث مباشر البرتغال وكوريا الجنوبية يشهد ملعب المدينة التعليمية، اليوم الجمعة، لقاءً قويًا بين البرتغال وكوريا الجنوبية في دور المجموعات، حيث سيتنافس الكوريون الجنوبيون على الفوز بتذكرة لدور الـ16 في مونديال قطر 2022.

ستلعب البرتغال بأعصاب هادئة. نتيجة لقراره الصعود، وهو يتربع على قمة المجموعة الثامنة ؛ لذلك، بالنسبة له، المباراة هي نتيجة مفروضة أو نزهة كروية في الجولة الثالثة النهائية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

لكنه سيسعى بهدوء لاختتام دور المجموعات بنتيجة كاملة، حيث يتربع على القمة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في الجولتين الأوليين، بحيث يقتصر الصراع على تذكرة الصعود الثانية على تلك المجموعة بين فرق الجنوب. كوريا وغانا وأوروغواي.

شاهد مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال

تمثل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية حلما للكوريين الذين يشاركون في البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخهم. للحصول على بطاقة التأهل الثانية لتلك المجموعة رغم صعوبة وضعهم ؛ لاحتلاله المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام أوروجواي، في ذيل الترتيب، التي لديها نفس رصيد النقاط، فيما تمتلك غانا 3 نقاط.

تمثل هذه البطولة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قضية مصيرية بعد أن تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وحدوث العديد من المطبات، والفوز بالبطولة سيكون بمثابة عودة لمكانة رونالدو الطبيعية التي نزل منها ؛ لذلك سيقاتل بكل طاقته لرفع كأس العالم 2022.

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في حال تساوي الفريقين، سيكون لفارق الأهداف العام دور مهم في تصعيد أي فريق من المجموعة إلى دور الـ16 برفقة البرتغال.

وسجل منتخب غانا 5 أهداف أمام 5 أهداف مماثلة، وسجلت كوريا الجنوبية هدفين وتلقت شباكها 3 أهداف، فيما فشلت أوروغواي في تسجيل الأهداف في أول جولتين، وتلقت شباكها هدفين.

رغم حقيقة أن البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الكوري الجنوبي تلقى بطاقة حمراء بعد انتهاء مباراة الفريق ضد غانا ؛ لاقتحام الملعب والاحتجاج بعنف على الحكم الإنجليزي أنتوني تيلور، لإطلاقه صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية للمنتخب الكوري، أعلن التحدي في مباراة كوريا الجنوبية ضد البرتغال، قائلًا: "سنحاول الاستعداد لـ اللقاء بأفضل طريقة ممكنة، بالتأكيد لن يكون مباراة سهلة، ضد فريق جيد للغاية، لكنني أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام ".