145 فريقًا من 22 دولة يتنافسون في المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات بشرم الشيخ

يتنافس في مدينة شرم الشيخ مطلع من هذا الأسبوع وحتى الاثنين المقبل 145 فريقًا من طلاب من الجامعات الإلكترونية من22 دولة عربية وأفريقية في المسابقة العربية الأفريقية الخامسة والعشرين للبرمجيات، والفرق المشاركة جرى اختيارهم من بين أكثر من 3775 فريقًا شاركوا في التصفيات قبل النهائية خلال الفترة الماضية، تمهيدها لتصعيدهم للمسابقة العالمية التي يتنافس فيها أبرز عقول المبرمجين في العالم.



وقال الدكتور أسامة إسماعيل، المدير الإقليمي للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، إن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برامج للوصول لأفضل حال بأسرع طريقة وفي أقل وقت ممكن وباستخدام أقل مساحة من ذاكرة الحاسب.

ويتكون كل فريق مشارك من عدد 3 طلاب ومدرب، حيث يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن وباستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

ويتوجب على كل فريق محاولة حل أكبر عدد من المسائل دون أخطاء، ثم يتم تقييم أكواد الفرق من خلال إدخال بيانات سرية محددة معدة مسبقا بواسطة لجان التحكيم والمكونة من خبراء في البرمجيات وطرق الحل المنهجي للمشكلات على مستوى العالم ثم يتم مقارنة النتائج حلول الطلاب بنتائج لجنة التحكيم. تصنيف الفرق يتم على أساس عدد المسائل التي تمكنوا من حلها وعلى عدد النقاط المتراكمة نتيجة للعقوبات الواقعة عليهم في حالة وجود محاولات غير ناجحة لحل المسائل. وللمتسابقين الحق في إحضار المراجع والكتب الازمة لمساعدتهم خلال فترة المسابقة. ولا يسمح باستخدام أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وتحظى المسابقة هذا العام باهتمام من الحكومة المصرية برعاية رئيس الوزراءالدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تنعقد المسابقة تحت رعاية جامعة الدول العربية، عبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن البطولة تستهدف تنمية مهارات الإبداع والابتكار والعمل الجماعي التي تظهر قدرات المتسابقين في العمل تحت ضغط في الوقت المتاح من خلال إعداد استراتيجية الحلول الممكنة، مضيفا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كذراع فني لجامعة الدول العربية في التعليم والبحوث والاستشارات ترعى وتنظم المسابقة الإقليمية ومسابقات الدول العربية كخدمة مجتمعية وأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للأكاديمية.

يشار إلى أن فريق طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حصل على المركز الأول علي مستوي إفريقيا والوطن العربي في نهائيات المسابقة الدولية للبرمجيات الخامسة والأربعين لطلاب الجامعات على مستوى العالم والتي تنظمها الرابطة الدولية لبرمجة الكمبيوتر؛ والتي أقيمت في العاصمة دكا – ببنجلاديش والتي استضافتها جامعة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع حكومة بنغلاديش عبر قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجلس الكمبيوتر البنغلاديشي؛ لقادة تكنولوجيا المعلومات والباحثين ومهندسي البرمجيات والمخترعين في العالم.