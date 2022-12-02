بث مباشر البرازيل والكاميرون في كأس العالم يلا كورة yalla kora

بث مباشر البرازيل والكاميرون يلا كورة روح الكاميرون تتمنى تحقيق مفاجأة مدوية لم يستطع الكثيرون القيام بها أمام منافس قوي بحجم البرازيل ومرشح للتتويج بالبطولة ويمكنك التغلب عليها للصعود. إلى الدور التالي في المونديال تبدو المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وليس لديهم خيار سوى الفوز للتأكد من أنهم يكملون دورًا آخر معنا، وبعد ذلك يكون النقاش حول تحسين الأداء الفني لاحقًا.. الكاميرون دخلت في حساب وضع نفسه فيه بعد تعرضه لخسارة غير ضرورية في الجولة الأولى ضد سويسرا بهدف نظيف نتيجة إهماله، لكنه عاد من بعيد وقدم لقاء تقني قوي أمام صربيا، والذي يعتبر من أفضل لقاءات المجموعة في المونديال، وانتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهم، وانتزع نقطة جعلت لاعبيه يتشبثون ببصيص أمل في الصعود. بث مباراة البرازيل والكاميرون على الهواء مباشرة.

بث مباشر البرازيل والكاميرون الان

اتخذ الجهاز الفني الكاميروني بقيادة باهانا قرارًا مفاجئًا وقرر إزالة أونانا الحارس الكاميروني من القائمة السوداء لكأس العالم وتحمل تبعات هذا القرار، والذي جاء لأسباب تأديبية لعدم حراسة المرمى الدولي. التزام، لتفقد فرصة المشاركة أمام البرازيل، بث مباشر البرازيل اليوم.





رابط مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر يوتيوب

تقام مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وإليكم موعد اللقاء حسب توقيت الدول العربية المختلفة

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

8:00 بتوقيت الجزائر

11:00 بتوقيت الامارات

البرازيل بث مباشر الان

يستضيف ملعب لوسيل احداث بث مباشر البرازيل والكاميرون التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستذاع المواجهة عبر قناة bein sports 1 hd max علي ان يتولي مهمة التعليق عليها المعلق المتميز عصام الشوالي الذي دائمًا يكون متواجد في التعليق علي اللقاءات التاريخية وسيزيد المواجهة متعة واثارة.

تشكيل البرازيل المتوقع

تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد

في الهجوم: رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور

تشكيل الكاميرون المتوقع

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.