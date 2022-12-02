مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم قطر live

بوابة الفجر

بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون في مونديال 2022، التي تبدأ اليوم الجمعة، بين أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية في التاريخ وبين منتخب الأسود الجامح.

وستلتقي البرازيل مع الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، ويضمن التأهل إلى دور الـ16، وعلى الجانب الآخر، يريد المنتخب الكاميروني الفوز بالمباراة على أمل انتزاع بطاقة المرور إلى دور الـ16، ويملك منتخب الكاميرون نقطة واحدة.

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم، في التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل والكاميرون” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات المونديال في المنطقة العربية.

ويُمكن مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون، بث مباشر لحظة بلحظة من خلال موقع المصري اليوم

تشكيل البرازيل المتوقع

تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد

في الهجوم: رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور

تشكيل الكاميرون المتوقع

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة

القمر: نايل سات
– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

– 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 12379
– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– 30.5 درجة شرق

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات
التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات
التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات
التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

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