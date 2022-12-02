مصر تبدأ تصدير المنتجات الزراعية إلى الفلبين

الاقتصاد
سفن
سفن

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن مصر ستبدأ تصدير المنتجات الزراعية إلى الفلبين، وذلك بعد 5 سنوات من المفاوضات.

وأوضح بيان الوزارة، حسب ما ذكرت رويترز، أنه من المتوقع تصدير الشحنة الأولى من الموالح المصرية إلى الفلبين خلال الموسم الحالي.

ومثلت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022 من حيث القيمة نحو 5 مليون و615 ألف و533 طن من المنتجات الزراعية، وهو ما يزيد عن حجم صادرات الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 471 ألف و595 طن.

وأشار تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعة المصري، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح في الصدارة، ثم البطاطس، والبصل الطازج، وعنب، والطماطم الطازجة، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

الاقتصاد المصري

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