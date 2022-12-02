بث مباشر الان.. مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون يلا شوت yalla shoot|| كورة لايف مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين البرازيل والكاميرون في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 بث مباشر

يسعى منتخب البرازيل لتحقيق الفوز اليوم على منتخب الأسود غير المروَّضة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بجميع لقاءاته في دور المجموعات بالمونديال. وحسم منتخب البرازيل رسميا بطاقة التأهل لدور الـ 16 في المونديال، عن المجموعة السابعة، بعد أن حقق انتصاره الثاني على حساب نظيره السويسري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974، وسجل هدف البرازيل الوحيد كاسيميرو في الدقيقة 89.

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أي نتيجة لن تؤثر على البرازيل لأنها تتأهل حتمًا للمركز السابع، لكنها لن تريد أن يعاني لاعبوها من هزيمة في المونديال ستكون "وصمة عار" في تاريخهم وفريق الصعود في دورهم المقبل، لذلك سيحاول الفوز، أو على الأقل لا ينتهي بهزيمة. مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر مشاهدة ليلية.

بث مباشر للبرازيل والكاميرون يالا على الهواء مباشرة، البرازيل تتذكر جهود نيمار دا سيلفا الذي يواصل الغياب عن المنتخب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مباراته الافتتاحية أمام صربيا اللقاء المهم الذي عقد

كما سيغيب الثنائي دانيلو وأليكس ساندو بسبب الإصابات لأسباب مختلفة ولن يكون للغياب أي تأثير على راقصي السامبا في اجتماع اليوم لأن هذا في ازدياد بعد أن تقرر كل شيء الأسبوع الماضي. حسابات لكن يمكن القول أن مباراة اليوم هي مواجهة وتقنية ممتازة وأفضل استعداد لنهائي كأس العالم

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.