يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | كورة لايف مباراة البرازيل ضد الكاميرون بث مباشر yalla shoot

تُذاع مباراة البرازيل والكاميرون في مونديال 2022 على الهواء مباشرة، اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022. ومن المقرر أن تبدأ مباراة البرازيل والكاميرون في تمام الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة.

ويسعى المنتخب البرازيلي جاهدا للفوز على الأسود الجامحة اليوم ليرفع النقاط إلى 9 نقاط ويحقق النتيجة الكاملة في دور المجموعات بكأس العالم. وأضفى منتخب البرازيل الطابع الرسمي على تأهله لدور المجموعة السابعة لكأس العالم FIFA بفوزه الثاني على سويسرا على ملعب 974 مسجلًا هدف كاسيميرو الوحيد في الدقيقة 89.

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل والكاميرون” اضغط هنا

من ناحية أخرى، دخل المنتخب الكاميروني المواجهة النهائية في دور المجموعات، ومن المتوقع أن يفوز على حين غرة، ويحصد جميع النقاط الثلاث، ويتوقع انتزاع بطاقة التأهل الثانية في مرحلة المجموعات هذه.

وخسر منتخب الكاميرون أولى مبارياته بهدف دون رد ضد سويسرا، قبل أن ينتزع تعادلا صعبًا أمام صربيا بنتيجة 3-3، حيث سجل أهداف الأسود كل من: كاستليتو، فينسنت أبو بكر، تشوبو موتي.

وسبق للبرازيل هزيمة الكاميرون في كأس العالم عامَي 1994 و2014 بنتيجتَي 3-0 و4-0، كما تقابلا في كأس القارات عام 2001 وفازت البرازيل بهدفين دون رد، وتكرر اللقاء بينهما في بطولة القارات عام 2003 عندما توفى مارك فيفيان فويه في الملعب، وفازت الكاميرون بهدف دون رد سجله الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، في الدقيقة 83.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.