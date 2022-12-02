الان يلا شوت ŇÔŴ … بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون Brazil vs Cameroon يلا شوت Yalla Shoot لايف Live || مشاهدة مباراة البرازيل اليوم بجودة عالية ودون تقطيع

يلا شوت بث مباشر لمباراة البرازيل والكاميرون يلا شوت بث مباشر || الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 بين الفريقين بجودة عالية ودون مقاطع طرق لمشاهدة مباريات البرازيل اليوم.

قبل أن نستعرض البث المباشر لمباراة البرازيل والكاميرون والبرازيل والكاميرون يلا شوت || مشاهدة مباراة البرازيل اليوم بجودة عالية ودون انقطاع يذكرنا بفرص منتخب الكاميرون في التأهل للدور القادم. كأس العالم.

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فازت البرازيل بأول مباراتين أمام صربيا بهدفين من ريتشارليسون بهدفين دون أهداف، قبل أن تهزم سويسرا بشباك نظيفة عند قدم كارلوس كاسيميرو بالبرازيل ويتأهل الفريق رسميًا إلى الدور التالي.



من ناحية أخرى، يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة في المونديال بنقطة من تعادله 3-1 مع صربيا وخسره دون أهداف أمام سويسرا قبل ذلك. إجابة.

تشكيل منتخب الكاميرون المتوقع لمباراة البرازيل

حراسة المرمى: إيباسي.

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.