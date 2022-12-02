رابط يلا شوت مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022 | بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون في مونديال قطر

ينتظر الجميع موعد مباراة كأس العالم 2022 بين البرازيل والكاميرون لمشاهدة نجوم السامبا وهم يواجهون نجوم القارة السمراء.

وستواجه البرازيل الكاميرون في دور المجموعات الثالث والأخير من مونديال قطر 2022.

تأهل المنتخب البرازيلي أولًا في المجموعة السابعة وصعد إلى دور الـ16 بنقاط كاملة.

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من ناحية أخرى، يسعى المنتخب الكاميروني جاهدا للفوز بالمباراة ويملك ثلاث نقاط، على أمل انتزاع تمريرة للدور المقبل.

منتخب الكاميرون لديه نقطة واحدة فقط في مباراتي كأس العالم في قطر.

كانت آخر مرة التقى فيها الكاميرون والبرازيل في مباراة ودية يوم 20 نوفمبر 2018. وفاز سيلساو بهدف غير واضح من ريتشارليسون في نهاية الشوط الأول.

يستضيف ملعب لوسيل احداث بث مباشر البرازيل والكاميرون التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستذاع المواجهة عبر قناة bein sports 1 hd max علي ان يتولي مهمة التعليق عليها المعلق المتميز عصام الشوالي الذي دائمًا يكون متواجد في التعليق علي اللقاءات التاريخية وسيزيد المواجهة متعة واثارة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.