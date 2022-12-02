السعودية تمدد أجل وديعة " بــ 3 مليارات" دولار للبنك المركزي الباكستاني

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تمديد أجل وديعة بــ` 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني.

 

ومدد الصندوق السعودي للتنمية - أجل الوديعة المقدمة من المملكة للبنك المركزي الباكستاني، بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي، ودعما لاقتصاد جمهورية باكستان.

ويأتي تمديد الوديعة استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان، إذ هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع البنك المركزي الباكستاني في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021م، وذلك بعد صدور التوجيهات الكريمة التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

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