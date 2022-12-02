"الفجر" تقدم العزاء لـ "وزير المالية" في وفاة والدة زوجته

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الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

 

ينعي موقع جريدة الفجر ببالغ الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله والدة زوجة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

 

ويتقدم كل من الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، والكاتب الصحفي أحمد الشيخ مدير تحرير الموقع، وكامل فريق العمل بخالص التعازي للدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة زوجته داعين المولى عز وجل أن يتغمدها في واسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

وفاة والدة زوجة الدكتور محمد معيط وزير المالية

وكانت توفيت والدة زوجة الدكتور محمد معيط وزير المالية، صباح اليوم الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم في مسجد آل رشدان عقب صلاة العصر، على أن يقام العزاء غدًا السبت بنفس المسجد.

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