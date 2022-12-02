"نبيو 2022".. تقييم الأعمال المتقدمة لمسابقة تصميم المجوهرات وإعلان الفائزين خلال المعرض الدولي للذهب

أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء مهلة استقبال الأعمال الفنية لتصميم المجوهرات وبدء تقييم الاعمال التي تقدمت واستوفت الشروط اللازمة في إطار مسابقة تصميم المجوهرات المقامة علي هامش المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر انعقاده في الفترة من ١٠ وحتي ١٢ من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية.والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.



وأضاف جيد أن عدد المتقدمين حتي انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدم وسيتم اختيارعشرة أعمال منهم للفوز بالجوائز المقررة.



وأوضح جيد أن المسابقة هي الأولي من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية حيث تتبني شعبة تجارية تحفيز المبدعين في مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق مشيرا إلى أهمية ذلك في خلق جيل جديد من المبدعين علي دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية.



و من جانبها قالت المصممة العالمية والمشرف العام علي المسابقة عزة فهمي أن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها علي ثلاثة مراحل بناءا علي قواعد وشروط المسابقة والتي تم الاعلان عنها من حيث طريقة العرض وابعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عمل للوصول للمرحلة النهائية والتنافس علي الجوائز العشرة المعلن عنها.

وأشارت إلى ان المرحلة الأولي تتمثل في التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة وتتمثل المرحلة الثانية في اختيار25 عملا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الاعمال الفائزة منها والاعلان عن الفائزين خلال اليوم الاخير من المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات " نبيو" .



وأضافت فهمي أن لجنة التحكيم تضم كل من الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتي لها خبرة طويلة بتصميم وتنفيذ المجوهرات بالأسواق الامريكية، ومصممة المجوهرات العالمية ايمان سامي والتي لها باع طويل في تصميم وتنفيذ المجوهرات الفنانة المصرية مروة الدقن والمصممة الفلسطينية فدوي نايف والتي شاركت في العديد من المهرجانات الدولية سواء بالتصميم أو تنفيذ المجوهرات كما لها خبرة طوسلة في تدريب المصممين.