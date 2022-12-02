مصر الوسطى للكهرباء: الانتهاء من تركيب 90 ألف عداد كودى ومسبق الدفع خلال شهرين

الاقتصاد
عدادات كهرباء
عدادات كهرباء

كشف مصدر بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن مواصلة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، حيث أنها قامت بتركيب أكثر من 90 ألف عداد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين للمبانى المخالفة والعشوائية.

 

وصرح المصدر، بأن قيمة إصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالشركة  انخفضت بنحو 15 مليون جنيه عن استهلاك شهر أكتوبر الأسبق، لافتا إلى أن قيمة تلك الفواتير الاسبق جميع القطاعات الحكومية والمنزلية والخاصة.

 

وأشار المصدر، إلى انخفاض قيمة إصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتسجل 1.1 مليار جنيه عن شهر نوفمبر الماضى فى 5 محافظات بصعيد مصر.

 

وأضاف، أن تلك القيمة تنقسم إلى 700 مليون جنيه فواتير تم إصدارها ونحو 400 مليون جنيه استهلاك العدادات مسبقة الدفع التى تعمل بنظام كارت الشحن، لافتًا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاع الحكومى.

 

وتابع: أن هناك تراجعا فى الاستهلاك نظرًا لبرودة الجو وتوقف تشغيل التكييفات وعدد من المراوح وغيرها من الأدوات والأجهزة التى ترفع الاستهلاك مثل الفريزر والثلاجات التى ينخفض استهلاكها مع برودة الجو.

 

وأوضح  أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يأتى للقطاع المنزلى والخاص، مشيرا إلى أن هناك مقاصات بين الوزارات وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات وبعضها يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع.

 

وأكدت الشركة، على أن هناك استقرارا نسبيا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى التى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لظروف الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

كما انتهت الشركة من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتحديث شبكاتها بالمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، والتى تضم نحو 150 قرية فى 6 مراكز بمحافظة أسيوط هى (أبوتيج – الفتح – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) والواقعة فى نطاق الشركة.

 

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة زيادة نسب التحصيل بشركات التوزيع بشكل مستمر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا عدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.

الاقتصاد

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