عمرو دياب يشعل ليل الرياض في مهرجان ميدل بيست بحفل جماهيري ضخم (صور)

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أغاني عمرو دياب في الحفل

وقدم عمرو دياب أغنيتين هما هتدلع وب وح وب وك مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالالاف لمتابعة الحفل.

وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.

الهضبة يسجل مليار مرة استماع عبر أنغامي

الجدير بالذكر أن عمرو دياب تخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

حفل عمر دياب بمونديال قطر

ومؤخرًا أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية الموجودة في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

تفاصيل الحفل

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه مثل يا أنا يا لأ،ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، ب وح وب وك، تملي معاك، اللوك الجديد، أحلى ونص، يتعلموا، قدام مرايتها، وتتدلع



وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير، وعقب الحفل حرص عمرو دياب على حضور مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في كأس العالم التي أقيمت في ستاد لوسيل.