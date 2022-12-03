اسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، وسط توقعات باقتراب حصول مصر على الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي.

 اسعار الدولار اليوم السبت بالبنوك مقابل الجنيه تعاملات اليوم على استقرار بجميع البنوك:

 

وسجل سعر الصرف الرسمي بالبنك  المركزي نحو 24.53 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو فى بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك القاهرة: 24.52 جنيه، و24.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم ببنك البركة: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.55 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

 

مصر في انتظار قرض الصندوق:

 

وتنتظر الاقتصاد المصري حاليا الموافقة على صرف الشريحة الاولي من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 9 مليار دولار وتوصل اليه نهاية اكتوبر الماضي مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية.

 

ومن المتتوقع ان يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق  خلال شهر ديسمبر للموافقه على الشريحة الاولي التى تقدر 2 مليار دولار؛ لتستخدمها مصر في تنفيذ عمليات الاستيراد من الخارج والافراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ التى قدرت قيمتها 5 مليار دولار حسب بلومبرج.

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