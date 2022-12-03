اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 عند 1600 جنيه

بالرغم من انخفاضه عالميا واصلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعتها لتفتتح تعاملات اليوم على قفزات سعرية قوية ليقترب سعر الجنيه الذهب من 13 الف جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 عند 1600 جنيه:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 1822 جنيه، وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1595 جنيه للجرام، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1367.25 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 12760 جنيه.

انخفاض سعر الذهب عالميا:

وجا ؤاتفاع اسعار الذهب في لاوقت اللذي انخفض الذهب فيه بالمعاملات الفورية 1.1 % إلى 1783.41 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس آب عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1797.40 دولار للأوقية