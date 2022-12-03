اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 عند 1600 جنيه

الاقتصاد
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

بالرغم من انخفاضه عالميا واصلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعتها لتفتتح تعاملات اليوم على قفزات سعرية قوية ليقترب سعر الجنيه الذهب  من 13 الف جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 عند 1600 جنيه:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 1822 جنيه، وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1595 جنيه للجرام، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1367.25 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 12760 جنيه.

انخفاض سعر الذهب عالميا:

وجا ؤاتفاع اسعار الذهب في لاوقت اللذي انخفض الذهب فيه بالمعاملات الفورية 1.1 % إلى 1783.41 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس آب عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1797.40 دولار للأوقية

 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب فى مصر اسعار الذهب اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت Al-Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر yalla shoot كورة لايف

مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط البرتغال

مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم قطر live

فيريرا يستقر على الدفع بـ سامسون أمام طلائع الجيش

تحذير عاجل من خبيرة أسرية عن خطورة المنشطات الجنسية (فيديو)

كأس العالم 2022.. 10 أرقام تاريخية تزين حصاد دور المجموعات

مفاجأة.. بابا فاسيليو يرحل عن تدريب غزل المحلة (تعرف على البديل)

نتيجة وملخص أهداف مباراة البرازيل والكاميرون اليوم بكأس العالم 2022