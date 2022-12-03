جدول مباريات اليوم السبت 3-12-2022 في كأس العالم قطر 2022 النقلة

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3-12-2022 إقامة مباراتين مهمتين في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي نظيره الأسترالي ومباراة هولندا والولايات المتحدة.

جدول مباريات اليوم

ويبحث الكثيرون عن جدول مباريات اليوم السبت من أجل معرفة المواعيد ومتابعة منافسات كأس العالم قطر 2022 والتي شهدت قوة وإثارة وخاصة بعد انتهاء دور المجموعات ودخولنا في المواجهات الفاصلة الحاسمة.

جدول مباريات اليوم كأس العالم قطر 2022

ويتضمن جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثالث من ديسمبر 2022 إقامة مباراتان الأولى عندما يلاقي المنتخب الهولندي "الطواحين" الذي قدم أداء قويا نظيره الأمريكي، ضافة إلى مواجهة الأرجنتين وأستراليا.

وتستعرض بوابة الفجر جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم 2022 بقطر، بالسطور التالية:

جدول مباريات اليوم.. مباراة هولندا والولايات المتحدة

تُلعب مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات على ملعب "استاد خليفة الدولي" ضن مباريا دور الـ 16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة هولندا والولايات المتحدة

جدول مباريات اليوم.. وتذاع مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم قطر 2022، من خلال قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ليتأهل أول بعد أداء كبير إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، في حين يلعب منافسه بعدما نجح في التأهل إلى ذات الدور كوصيف للمجموعة الثانية.

جدول مباريات اليوم.. موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا

ويتضمن جدول مباريات اليوم إقامة مباراة الأرجنتين وأستراليا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة في السعودية والـ11 بالإمارات في دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، على أرضية استاد أحمد بن علي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

وتنقل مباراة الأرجنتين وأستراليا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم قطر 2022، عبر فضائية بي إن سبورتس ماكس 1.

نجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل والوصول إلى الدور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022 متصدرا للمجموعة الثالثة بينما حل المنتخب الأسرالي وصيفا للمجموعة الرابعة ليواصل مسلسل الحظ في المونديال.