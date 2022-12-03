مواعيد مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض العديد من المباريات الهامة خلال شهر ديسمبر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


ويخوض الفريق السماوي، خلال شهر ديسمبر الحالي العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها مواجهة نظيره نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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مواعيد مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر


ويلتقي الفريقان يوم الأحد، الموافق 11 من الشهر ذاته، على ملعب استاد القاهرة الدولي الساعة 7 مساءًا، في لقاء مؤجل من الجولة 4.


وتنقل أحداث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بيراميدز مع المقاولون يوم 7 ديسمبر في الدوري، ثم الاسماعيلي يوم 16 ديسمبر، ثم يوم 19 أمام أسوان.

بعدها سيلعب يوم 23 امام اسوان واخيرا يوم 27 ديسمبر أمام الاتحاد السكندري.

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