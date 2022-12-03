بمشاركة 730 شركة.. وزيرا التموين والصناعة يفتتحان الدورة السابعة لمعرض "فوود افريكا"

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يوم الاثنين المقبل فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك بمشاركة 730 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض – ان المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الثالثة إلى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى، حيث من المقرر ان يشهد المعرض اطلاق إستراتيجية التمور المصرية والتى أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة – الفاو.

و الجدير بالذكر أن المعرض يتظم بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المعارض المصرية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية وجهاز التمثيل التجارى ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

واشارت إلى ان المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 14 جناح دولى، فضلا عن مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة كضيف شرف المعرض لهذا العام وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عام على العلاقات المصرية الاماراتية.

واوضحت قابيل إنه يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

ولفتت إلى إنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا ( فنون القهوة)، فضلا عن تنظيم منتدى أجرولوجيستيكا والذى تنظمه سفارة هولندا بالقاهرة على هامش المعرض إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

و الجدير بالذكر أن صادرات مصر الغذائية لها سمعة دولية متميزة حيث تحتل مصر المركز الأول عالميا فى تصدير الفرولة المجمدة والمركز الثالث فى تصدير الموالح والمركز الأول عالميا فى إنتاج التمور.