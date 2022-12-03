عاجل.. بأسبقية الحجز الاسكان تطرح عدد من الاراضي بمدن الصعيد

طرحت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية عدد من الارضي للبناء، أكثر من 19 ألف قطعة ارض لاغراض البناء في كافة محافظات الصعيد ولمختلف الانظمة السكنية.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز - إسكان متوسط "محور الأراضي") بمدن الصعيد، موضحًا أن هذا الطرح يشتمل على محورين، أولهما مرحلة تكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، وثانيهما، مرحلة جديدة للعملاء الجدد.

كيفية التقديم لشراء اراضي سكنية مطروحة من وزارة الاسكان:

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، اعتبارًا من غد الأحد 4/12/2022، للمرحلة التكميلية، واعتبارًا من يوم الأحد 15/1/2023، للمرحلة الجديدة.

اماكن الاراضي المطروحة:

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية: يشمل الطرح 12807 قطع أراض بالإسكان المتوسط "محور الأراضي"، بمدن (سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة)، و6228 قطعة أرض بالإسكان المتميز، بمدن (قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة)، و831 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزًا، بمدن (أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة).