أسعار الذهب اليوم السبت 3-12-2022 في السوق المصري

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة متأثرة بالتغيرات التي تطرأ على العملة الأمريكية الخضراء "الدولار الأمريكي" نتيجة الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها العالم والأزمات الاقتصادية التي تلاحقه.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 3-12-2022، قفزة كبيرة، حيث ارتفع سعر الجرام 25 جنيها مقارنة بنهاية تعاملات يوم أمس الجمعة، حبث صعد سعر جرام الذهب بنحو 40 جنيها.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم 3-12-2022 بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم السبت عيار 14

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1060 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1363 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 21

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1590 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 24

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم السبت 1817 جنيها للجرام.

أسعار الجنيه الذهب

وقفزت أسعار الجنيه الذهب إلى 12720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، كما سجلت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس الجمعة 1797 دولارا للأوقية، بتراجع 0.30% بنهاية التعاملات.