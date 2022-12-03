روابط يلا شوت.. بث مباشر هولندا ضد أمريكا اليوم السبت في كأس العالم 2022 | كورة لايف مباراة هولندا وأمريكا فى ثمن نهائي كأس العالم yalla shoot

بث مباشر بين هولندا والولايات المتحدة.. في إطار افتتاح مباراة نهائيات مونديال 2022 تقام مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت 3 ديسمبر على استاد خليفة الدولي وتنطلق الساعة 6.: 00 م بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

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يُعتقد أن مباراة الولايات المتحدة ضد هولندا هي الأولى في تاريخ كأس العالم، لكنهم لعبوا عددًا من المباريات الودية الدولية خارج هذا الزفاف العالمي العظيم، وآخرها في عام 2015، وانتهت المباراة الودية بـ 4. 3 انتصار للمنتخب الامريكي.

ولا يزال المنتخب الهولندي يتطلع للتتويج بأول بطوله في البطولة بعد أول 11 مباراة وصلت 3 منها للنهائي ويأمل المنتخب الهولندي أن يحافظ على نفسه هذه المرة مع الإكوادور.

تأهل منتخب هولندا بعد تصدر مجموعته حيث لعب هولندا ضد السنغال وفاز بهدفين، ولعب هولندا ضد الإكوادور وتعادل الفريقان 1/1، ولعب هولندا ضد قطر وفاز هولندا بهدفين نظيفين، فيما تأهل منتخب أمريكا إلى الدور التالى بعد حصوله على المركز الثانى فى مجموعته، حيث لعب أمريكا ضد ويلز وتعادل 1،1، ولعب أمريكا ضد إنجلترا وتعادل دون أهداف، ولعب أمريكا ضد إيران فاز أمريكا بهدف نظيف

موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.