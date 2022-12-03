يلا شوت مباراة هولندا ضد أمريكا فى ثمن نهائي كأس العالم | دون تقطيع.. كورة لايف مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
هولندا ضد أمريكا
هولندا ضد أمريكا فى ثمن نهائي كأس العالم

يبدأ المنتخب الهولندي اليوم مرحلة جديدة مع مونديال 2022 في قطر، حيث سيلعب المنتخب الهولندي أول مباراة خروج المغلوب في المونديال ضد الولايات المتحدة في دور الـ16.

تأهل المنتخب الهولندي لمرحلة المجموعات.. فازت هولندا بهدفين على السنغال.. لعبت هولندا ضد الاكوادور.. 1.1.. امريكا ضد انجلترا لم تسجل اهداف.. امريكا ضد ايران.. امريكا تفوز بهدف نظيف.

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وسيلعب المنتخب الهولندي مع تونس والجزائر والمغرب الساعة 4:00 مساءً والقاهرة الساعة 5:00 مساءً - مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن ومكة الساعة 6:00 مساءً - السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات بتوقيت 7: 00 م - دبي وأبو ظبي

المنتخب الهولندي سيعمل على حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه والخامسة في مشاركته الست الأخيرة في المونديال، فيما يأمل منتخب أمريكا في تحقيق التأهل للمرة الأولى منذ نسخة 2002 المقامة في كوريا الجنوبية.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.
 

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

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